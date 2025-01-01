Українська балістична ракета: Зеленський показав відео першого запуску

У своєму новорічному зверненні президент України Володимир Зеленський вперше продемонстрував запуск ракети з оперативно-тактичного комплексу "Сапсан". Про успішне випробування цього ОТРК глава держава заявляв якраз кілька днів тому

"(…)Україна знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БпЛА за рік. Змушує ворога вчити українську. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це – наші ракети. Українські. "Гор", "Вампір", "Колібрі", "КАМІК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Усе це – наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру", – заявив Зеленський.

Створення власної балістичної ракети для вітчизняного ОПК було пріоритетним завданням, оскільки старі радянські комплекси "Точка-У" мають дальність лише 120 км і дуже обмежену кількість ракет, а американські ATACMS заборонено застосовувати по більшості російської території.

Точні характеристики "Сапсану" на цей час не розкривають.