скриншот с видео

В социальных сетях пользователи активно обсуждают, что кадры новогоднего обращения Президента Украины Владимира Зеленского, где он упоминает украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан", могли быть взяты из видео, снятого еще шесть лет назад в Южной Корее

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, пользователи обратили внимание, что ракетная установка, показанная в обращении, напоминает запуск южнокорейских баллистических ракет Hyunmoo и ATACMS. Эти испытания проводили корейские военные, а видео с ними было опубликовано на YouTube-канале Korea Defense Blog более шести лет назад.

Сходство между кадрами вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

Напомним, в своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский впервые продемонстрировал запуск ракеты из оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Об успешном испытании этого ОТРК глава государства заявлял как раз несколько дней назад.