Нестор Шуфрич продовжить виконувати депутатські повноваження у СІЗО: рішення суду

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Звинувачений у держзраді народний депутат Нестор Шуфрич, який наразі перебуває під вартою, продовжить виконувати свої повноваження

Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду, копію якої опублікував нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Зокрема, суд зобов'язати уповноважених осіб, відповідальних за забезпечення належних умов під час тримання обвинуваченого Шуфрича під вартою в межах застосованого запобіжного заходу, вжити заходів щодо забезпечення його прав стосовно реалізації ним повноважень народного депутата.

Також зазначається, що ця ухвала суду оскарженню не підлягає.

"Тобто, я так розумію, тепер його будуть з СІЗО возити на засідання Ради? Ото буде шоу", – додав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники ДБР та СБУ завершили досудове розслідування стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його наближеної особи.