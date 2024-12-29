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29 декабря 2024, 16:47

Нестор Шуфрич продолжит выполнять депутатские полномочия в СИЗО: решение суда

29 декабря 2024, 16:47
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фото: Суспільне
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Находящийся под стражей обвиняемый в госизмене народный депутат Нестор Шуфрич, который находится под стражей, продолжит выполнять свои полномочия

Об этом свидетельствует определение Шевченковского районного суда, копию которого опубликовал нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В частности, суд обязать уполномоченных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих условий при содержании обвиняемого Шуфрича под стражей в пределах предпринятой меры пресечения, принять меры по обеспечению его прав по реализации им полномочий народного депутата.

Также отмечается, что это определение суда обжалованию не подлежит.

"То есть я так понимаю, теперь его будут из СИЗО возить на заседание Рады? Это будет шоу", - добавил Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ДБР и СБУ завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его приближенного.

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