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25 грудня 2024, 17:54

У Києві затримали колишнього одеського військкома Борисова – відразу після виходу з СІЗО

25 грудня 2024, 17:54
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фото: ДБР
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Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Він тільки сьогодні, 25 грудня, вийшов з СІЗО після внесення застави в 39,364 млн гривень

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

ДБР отримало інформацію, що після виходу з ізолятора Борисов планував переховуватися від слідства, зокрема, виїхати за кордон.

Ексвійськкому повідомили про підозру у нових кримінальних правопорушеннях, зокрема організації перешкоджання діяльності ЗСУ та складанні завідомо неправдивих документів.

Встановлено, що Борисов фальсифікував травму, не пов'язану із виконанням службових обов'язків, та безпідставно отримав додаткову винагороду в 165,480 грн за квітень-червень 2022 року.

Крім того, у рамках кримінального провадження суд передав в управління АРМА нерухомість, що належала родичам колишнього одеського військкома. Це включає будинок в Іспанії вартістю 4 млн євро та офіс в Марбельї вартістю 510 млн євро, а також автомобілі Mercedes-Benz та Toyota на загальну суму понад 14 млн грн.

ДБР вже скерувало до суду два обвинувальні акти проти військкома за корупційні та службові правопорушення, що передбачають позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, 28 травня у Києві правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава в 12 млн грн. Тоді експосадовцю оголосили нову підозру щодо легалізації незаконних доходів.

Також раніше повідомлялося, що Борисов під час перебування у СІЗО намагався оформити собі групу інвалідності.

ДБР Одеса Київ СІЗО залог затримання Євген Борисов
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