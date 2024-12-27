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Термін підготовки мобілізованих до бойових дій збільшать в Україні з 1,5 до 2 місяців

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами підсумкової річної наради, присвяченої підготовці військовослужбовців, інформує RegioNews.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка – це насамперед збережене життя і здоров’я наших воїнів", – заявив Сирський.

На сьогодні новобранці проходять навчання тривалістю півтора місяця. Після цього передбачається проходження курсу адаптації у військовій частині, який займає 5-14 діб. Однак через інтенсивність бойових дій ця процедура часто не дотримується, додав головнокомандувач.

"Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", – підкреслив Сирський.

На нараді також обговорили основні проблеми базової військової підготовки, шляхи її вдосконалення та оновлення стандартів навчання.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року термін базової загальновійськової підготовки в Україні був збільшений з 30 до 45 днів. Це дозволило розширити програму, додати більше практичних занять і краще готувати новобранців.