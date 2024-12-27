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На Одещині інженер ліцею та член організації "Свідки Єгови" відмовився від мобілізації, бо "вважає себе нейтральним до держави і є сином Бога". Він отримав 3,5 років ув'язнення

Відповідне рішення виніс Іванівський райсуд Одеської області, передає RegioNews із посиланням на 048.ua.

З 2015 року чоловік, свідок Єгови, значився на обліку як військовозобов'язаний запасу першої категорії за спеціальністю "підсобний робітник". Медкомісія визнала його придатним до військової служби за станом здоров'я.

У грудні 2023 року він отримав повістку для направлення до навчального центру, проте відмовився від служби, посилаючись на релігійні переконання. Йому запропонували роботу помічника військового капелана та кухаря, що не включало участь у бойових діях, але він відхилив і цю пропозицію, пояснивши свою позицію тим, що не може допомагати військовим, які використовують зброю.

За словами чоловіка, з релігійних причин він не може підкорятися військовим та підтримувати ЗСУ. За його словами, він "вважає себе нейтральним стосовно держави, не ідентифікує себе з українським народом, а є сином бога".

У вересня 2023 року чоловік подав заяву до ТЦК із проханням замінити військову службу на невійськову, яка б не суперечила його переконанням.

У підсумку у грудня суд засудив чоловіка до 3,5 років тюрми за відмову від служби в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині чоловік з психічними розладами отримав тюремний термін за ухилення від мобілізації.