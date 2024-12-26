01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 22:29

Бронювання від мобілізації знову доступне у "Дії"

26 грудня 2024, 22:29
Читайте также на русском языке
фото: konkurent.ua
Читайте также
на русском языке

На порталі "Дія" відновлено можливість онлайн-бронювання працівників від мобілізації. Ця можливість була недоступна після масштабної кібератаки на реєстри

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що забронювати працівників можна за новими правилами, чинними з 1 грудня цього року.

Водночас бронювання для філій компаній та кінцевих бенефіціарів все ще залишається недоступним, цю функцію планують додати в майбутньому.

У відомстві додали, що від початку роботи сервісу у липні 2024 року через портал "Дія" забронювали майже 400 тисяч військовозобов’язаних. Понад 71 500 з них – з 1 грудня вже за новими правилами.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

У Міноборони заявили, що після масштабної кібератаки реєстри відомства працюють у штатному режимі, єдине обмеження - призупинено отримання відстрочок у Резерв+.

Кабмін схвалив постанову, яка передбачає автоматичне подовження чинного бронювання від мобілізації на один місяць. Це пов'язано з призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Дія мобілізація реєстр військовозобов'язаних бронювання від мобілізації
Кабмін після кібератаки на держреєстри продовжив броні від мобілізації на місяць
24 грудня 2024, 20:12
Фіктивні довідки за 10 тисяч доларів: у Запоріжжі викрили схему виїзду за кордон
24 грудня 2024, 17:22
Українці зможуть отримати онлайн-направлення на ВЛК через Резерв+ без відвідування ТЦК
20 грудня 2024, 15:15
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Суд почав розгляд по суті справи про вбивство дитячого письменника Вакуленка
26 грудня 2024, 23:42
Мер Черкас Бондаренко отримав церковний орден
26 грудня 2024, 21:48
На Харківщині посилять фортифікації двох міст: створюється кругова оборона
26 грудня 2024, 21:18
Кличко розповів, скільки багатоповерхівок у Києві були пошкоджені обстрілами за час війни
26 грудня 2024, 20:44
"Безмежна корупція": Зеркаль розповіла, як чеський бізнес безуспішно намагався зайти в Полтаву
26 грудня 2024, 20:06
Скандального ексвійськкома Борисова знову відправили у СІЗО
26 грудня 2024, 19:43
На Сумщині внаслідок масованого обстрілу загинув цивільний чоловік
26 грудня 2024, 19:15
Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт
26 грудня 2024, 19:07
Експосадовці столичного КП отримали підозри за привласнення 9 млн грн
26 грудня 2024, 18:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »