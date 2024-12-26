Бронювання від мобілізації знову доступне у "Дії"
На порталі "Дія" відновлено можливість онлайн-бронювання працівників від мобілізації. Ця можливість була недоступна після масштабної кібератаки на реєстри
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає RegioNews.
У відомстві зазначили, що забронювати працівників можна за новими правилами, чинними з 1 грудня цього року.
Водночас бронювання для філій компаній та кінцевих бенефіціарів все ще залишається недоступним, цю функцію планують додати в майбутньому.
У відомстві додали, що від початку роботи сервісу у липні 2024 року через портал "Дія" забронювали майже 400 тисяч військовозобов’язаних. Понад 71 500 з них – з 1 грудня вже за новими правилами.
Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.
У Міноборони заявили, що після масштабної кібератаки реєстри відомства працюють у штатному режимі, єдине обмеження - призупинено отримання відстрочок у Резерв+.
Кабмін схвалив постанову, яка передбачає автоматичне подовження чинного бронювання від мобілізації на один місяць. Це пов'язано з призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.