Зеленский о массированном ударе России: Путин сознательно выбрал Рождество для атаки

фото: president.gov.ua

Соответствующее сообщение появилось на страницах в соцсетях президента, передает RegioNews.

Он отметил, что каждый российский массированный удар требует времени на подготовку.

"Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты. Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине", – отметил президент.

По предварительным данным, военным удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. Есть попадания, в нескольких регионах есть отключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 25 декабря, утром в Украине были введены графики отключения света , поскольку Россия совершает массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.