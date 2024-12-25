На Херсонщині внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки: загинула людина, є поранені

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У Херсонській області протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і троє отримали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Протягом доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 44 населені пункти області.

Ворог обстрілював об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Також під вогнем були житлові квартали населених пунктів регіону. Зокрема, окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також пошкоджено автомийку, гараж та приватні автомобілі.

Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще три отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу грудня загинула одна людина, 17 отримали поранення.