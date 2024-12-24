Понад 11,5 тисяч окупантів: у ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 15 по 22 грудня, Сили оборони України знищили близько 11 660 російських окупантів, а також 1 353 одиниці озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

58 танків;

163 бойових броньованих машини;

156 артилерійських систем;

п 'ять установок ППО;

574 одиниці автотехніки;

14 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили щонайменше 4 ворожі ракети та 379 БпЛА ОТР. Тримаємо темп!", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 23 грудня 2024 року становлять приблизно 776 090 осіб. Протягом минулої доби українські військові ліквідували 1 990 російських загарбників.