"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України

Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок тримають у секреті. RegioNews зібрав усе, що відомо про нові українські ракети-дрони, проаналізував, на що вони здатні, а також поцікавився у військового експерта Івана Киричевського чи зможе масовий випуск такого озброєння стратегічно змінити для України перебіг війни проти рф

Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок тримають у секреті. RegioNews зібрав усе, що відомо про нові українські ракети-дрони, проаналізував, на що вони здатні, а також поцікавився у військового експерта Івана Киричевського чи зможе масовий випуск такого озброєння стратегічно змінити для України перебіг війни проти рф

Фото: president.gov.ua

Ракета-дрон "Паляниця"

Вперше про "Паляницю" офіційно було заявлено ще на День Незалежності 24 серпня 2024 року. Саме тоді нова ракета-дрона вдарила по одному з об'єктів на території росії. Цей вид озброєння був розроблений українськими фахівцями з нуля. Саме "Паляниця" завдяки радіусу ураження 700 км дає змогу бити у тил росії без будь-яких дозволів наших партнерів із Заходу. Бойова частина в ракеті-дроні стартує від 100 кг, а її швидкість сягає понад 400 км/год. Двигун, за різними даними, реактивний, плюс має твердопаливний прискорювач. Запускають "Паляницю" з наземної платформи. Вартість ракети-дрона "Паляниці" становить близько 1 млн доларів, але з часом планується зниження вартості.

Ракета-дрон "Пекло"

Цю ракету-дрон ще називають реактивним безпілотником, а журналісти вже почали називати "Пекло" старшим братом "Паляниці", адже швидкість польоту останньої складає близько 450 км/год, а "Пекло" може летіти зі швидкістю близько 700 км/год. "Пекло" має реактивний двигун, що дає можливість поєднувати як характеристики дронів-камікадзе, так і крилатих ракет. За деякими даними, розмах крила ракети-дрона становить близько 2 метрів, а нести вони можуть бойову частину вагою близько 50 кг і стартують з наземної пускової установки.

"Пекло" вже випробовували в бою, після чого воно пішло у серійне виробництво. Більше того, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що першу партію "Пекла" вже передали Силам оборони України. У свою чергу міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін підкреслив, що "Пекло" розробляли з чистого аркушу й протягом року ракета-дрон вже була готова.

Долітає "Пекло" на відстань до 700 км. Герман Сметанін уточнив, що наразі ведуться постійні роботи щодо підвищення рівня захищеності ракети від пристроїв радіоелектронної боротьби ворога. Також інженери працюють над тим, щоб "Пекло" мало ще більшу точність ураження. До цієї ракети-дрону розробляються різноманітні види бойової частини, щоб ще більше розширити перелік потенційних об’єктів ураження.

Ракета "Рута"

Наразі ця ракета-дрон проходить успішні випробування. "Рута" має реактивний двигун, що дає змогу їй летіти на відстань до 300 км. Має ударні та розвідувальні характеристики. За деякими даними, цей дрон має функцію повернення і може сідати на парашуті. Таким чином, можна припустити, що за допомогою дрона можна залітати вглиб ворожої території, після чого він повертається назад. Має бойову частину, фіксоване крило, паливний бак, а також малогабаритний турбореактивний двигун, що "приправлений" блоком електроніки. Стартувати "Рута" має змогу за допомогою ракетного прискорювача. За деякими даними, має швидкість від 500 до 800 км/год.

Фото: president.gov.ua

У коментарі RegioNews експерт військового порталу Defence Express Іван Киричевський заявив, що реактивним виробам типу "Паляниця", "Пекло" та "Рута" поки складно дати якусь чітку характеристику.

"Це вже наче і не безпілотник, але з іншого боку в них габарити замалі для крилатої ракети. Якщо оцінити габарити того ж "Пекла" за фотографіями, то довжина його корпусу складає десь 2-3 метри. Для порівняння, на протикорабельному "Нептуні" довжина фюзеляжу мінімум 5 метрів. Якщо ж брати ракети якими Україну обстрілюють росіяни — "Калібри", "Х-101" — в них довжина взагалі близько 8 метрів", — зазначає фахівець.

Якщо розглядати питання про те, чи вплине кардинально масовий випуск ракет-дронів типу "Пекло", "Рута" та "Паляниця" на перебіг війни, то, на думку Івана Киричевського, до цього можна поставитися дещо скептично.

"Незалежно від кількості наявного реактивного ракетного озброєння досягнення стратегічних цілей це не дасть. Росіяни по Україні випустили понад 10 тисяч ракет різних типів, і вони все рівно остаточно нічого так і не досягли. Тому навіть якщо наш ВПК наступного року випустить 3 тисячі цих ракет-дронів, чи власне навіть класичних "Нептунів", то це навряд чи дасть стратегічний ефект", — вважає Іван Киричевський.

З іншого боку він нагадує, що Україні потрібен постійний вогневий вплив на росію, щоб атакувати їхні арсенали чи військові об'єкти, паливно-енергетичні комплекси. Саме тому чим більше засобів ураження в України, тим краще.

"Особливо це і стосується виробів з реактивним двигуном, які росіяни не зможуть збивати тими ж кулеметами. А тому їм доведеться залучати вже зенітно-ракетні комплекси усіх типів чи навіть винищувальну авіацію. Але маємо на увазі, що і в росіян є обмеження по виробництву зенітних ракет. Тому реактивні "Пекло", "Паляниця" та "Рута" зможуть досягати результату на території рф", — підкреслює Киричевський.

Наостанок він висловив думку щодо своєї балістичної ракети, про яку раніше говорив Володимир Зеленський.

"Насправді не 30 років, а реально роботи велись, умовно кажучи, лише років 14. Тому якщо брати "чистий час" в 14 років і вийти вже на випробування, то виходить, що це дуже гарний результат. Наприклад, в росії від моменту початку створення ракети "Іскандер" і до прийому її на озброєння минуло 18 років", — заявив експерт військового порталу Defence Express.

Також він додав, що якщо брати ті ж наші "Нептуни", які не лише протикорабельні, але й можна їх використовувати для наземних цілей, то про таку "конвертацію" "Нептуна" йшлося ще восени 2021 року. Паралельно з тим, як Туреччина запустила аналогічний проєкт.

"Але турки в умовах мирного часу проєкт, як зробити протикорабельну ракету крилатою розписали аж до 2025 року. Тому в Україні попри внутрішні проблеми і війну вдалось набагато швидше зробити з протикорабельної ракети крилату, аніж у більш потужнішої Туреччини", — розповів Іван Киричевський.

На його думку, раніше не було змоги масово випускати "Паляницю", "Руту" та "Пекло", адже всьому приходить свій час.