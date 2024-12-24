Розвідники показали, як на Півдні знищили укріплення, військову техніку та піхоту росіян
Бійці підрозділів активних дій ГУР продовжують нищити окупантів і російську техніку на Півдні України. Для ураження ворожих цілей захисники застосовують артилерію та FPV-дрони
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"На відео ― результати бойової роботи воєнних розвідників за тиждень: успішні удари по особовому складу та укріпленнях окупаційної армії рф, замаскованій ворожій артилерії, військовій техніці та транспортних засобах загарбників, а також ефектне знищення у повітрі російських розвідувальних БПЛА", — додали в ГУР.
Нагадаємо, 14 грудня на Запоріжжі Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального.
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