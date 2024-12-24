Разведчики показали, как на Юге уничтожили укрепления, военную технику и пехоту россиян
Бойцы подразделений активных действий ГУР продолжают уничтожать оккупантов и российскую технику на Юге Украины. Для поражения вражеских целей защитники применяют артиллерию и FPV-дроны
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"На видео ― результаты боевой работы военных разведчиков за неделю: успешные удары по личному составу и укреплениям оккупационной армии РФ, замаскированной вражеской артиллерии, военной технике и транспортным средствам захватчиков, а также эффектное уничтожение в воздухе российских разведывательных БПЛА", — добавили в ГУР.
Напомним, 14 декабря на Запорожье Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего.
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