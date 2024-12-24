Разведчики показали, как на Юге уничтожили укрепления, военную технику и пехоту россиян

11 декабря 2024

"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра

1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...