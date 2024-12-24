Более 11,5 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали потери россиян за неделю
За прошедшую неделю, с 15 по 22 декабря, Силы обороны Украины уничтожили около 11 660 российских оккупантов, а также 1 353 единицы вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:
- 58 танках;
- 163 боевых бронированных машинах;
- 156 артиллерийских системах;
- пяти установках ПВО;
- 574 единицах автотехники;
- 14 единицах спецтехники.
"Также наши защитники уничтожили не менее 4 вражеских ракет и 379 БпЛА ОТР. Держим темп!", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 23 декабря 2024 года составляют около 776 090 человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1 990 российских захватчиков.
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