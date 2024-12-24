Более 11,5 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали потери россиян за неделю

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 15 по 22 декабря, Силы обороны Украины уничтожили около 11 660 российских оккупантов, а также 1 353 единицы вооружения и военной техники захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:

58 танках;

163 боевых бронированных машинах ;

156 артиллерийских системах ;

пяти установках ПВО;

574 единицах автотехники;

14 единицах спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили не менее 4 вражеских ракет и 379 БпЛА ОТР. Держим темп!", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 23 декабря 2024 года составляют около 776 090 человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1 990 российских захватчиков.