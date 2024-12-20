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20 грудня 2024, 15:15

Українці зможуть отримати онлайн-направлення на ВЛК через Резерв+ без відвідування ТЦК

20 грудня 2024, 15:15
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фото: Міністерство оборони України
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У новому році військовозобовʼязані громадяни зможуть отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) через застосунок Резерв+ без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Відповідний механізм відомство планує напрацювати до кінця лютого 2025 року.

Зазначається, що рішення військово-лікарської експертизи будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру Оберіг.

Так, метою реформи військово-лікарської експертизи є:

  • посилення її ефективності;
  • розмежування функцій ВЛК та ТЦК;
  • уникнення черг в територіальних центрах комплектування;
  • зниження корупційних ризиків.

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, відомство запропонувало та реалізує реформу, яка зробить військово-лікарську експертизу цифровізованою, автономною та об'єктивною.

"У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб", – додала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Міноборони готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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