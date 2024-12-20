Украинцы смогут получить онлайн-направление на ВВК через Резерв+ без посещения ТЦК

фото: Министерство обороны Украины

В новом году военнообязанные граждане смогут получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) через приложение Резерв+ без необходимости посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Соответствующий механизм ведомство намерено наработать до конца февраля 2025 года.

Отмечается, что решения военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестра Обериг.

Так, целью реформы военно-врачебной экспертизы является:

усиление ее эффективности;

разграничение функций ВВК и ТЦК;

избегание очередей в территориальных центрах комплектования;

снижение коррупционных рисков.

По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, ведомство предложило и реализует реформу, которая сделает военно-врачебную экспертизу цифровизированной, автономной и объективной.

"В результате медицинское освидетельствование можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц", - добавила Екатерина Черногоренко.

Напомним, Минобороны готовит кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).