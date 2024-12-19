Мобілізація чоловіків з "бронею": у Сухопутних військах виступили з поясненнями

фото: Одеський обласний ТЦК та СП

У ЗСУ відреагували на інформацію про затримання працівниками ТЦК заброньованих українців

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

Сухопутні війська звернулися до заброньованих та керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних. Військові нагадали, що бронювання здійснюється згідно з постановою.

Так, після формування та підписання списку на порталі "Дія" переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично.

Бронювання, які були оформлені не в "Дії", не з’являються в реєстрі автоматично. Тому потрібно подати до ТЦК повідомлення про бронювання. Без цього повідомлення ТЦК не мають підстав вносити "броню" до реєстрів.

У разі відсутності інформації про бронювання працівника в реєстрі органам та організаціям необхідно звернутися до ТЦК, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації. Компанії отримали можливість бронювати працівників на термін до 12 місяців.