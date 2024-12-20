В Україну повернули тіла 503 загиблих військових
Україна повернула на підконтрольну територію тіла 503 загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Це захисники, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.
Серед повернених захисників:
- 403 воїни з Донецького напрямку;
- 12 з Луганського напрямку;
- 57 із Запорізького напрямку.
Також з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.
Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, омбудсмена з прав людини, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур та за сприянням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.
Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 502 загиблих захисників.