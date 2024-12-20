фото: t.me/Koord_shtab

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Це захисники, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Серед повернених захисників:

403 воїни з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку.

Також з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.

Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, омбудсмена з прав людини, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур та за сприянням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 502 загиблих захисників.