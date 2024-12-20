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20 грудня 2024, 13:10

В Україну повернули тіла 503 загиблих військових

20 грудня 2024, 13:10
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фото: t.me/Koord_shtab
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Україна повернула на підконтрольну територію тіла 503 загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Це захисники, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Серед повернених захисників:

  • 403 воїни з Донецького напрямку;
  • 12 з Луганського напрямку;
  • 57 із Запорізького напрямку.

Також з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.

Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, омбудсмена з прав людини, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур та за сприянням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 502 загиблих захисників.

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