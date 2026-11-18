Рятувальники ліквідували пожежі на підприємствах Харківщини після ударів РФ
Російські безпілотники 18 листопада атакували цивільні підприємства у Чугуївській та Малинівській громадах Харківської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Влучання зафіксували на територіях підприємств. Унаслідок атак загорілися складські та виробничі будівлі, а також автомобіль.
Рятувальники працювали в умовах загрози повторних російських ударів.
Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського удару по ринку у Златополі Харківської області зросла до 12 людей.
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