Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіка до Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Місцевий житель підшукував охочих незаконно потрапити за кордон. Знайшовши клієнта, він залучив спільника, який мав доставити чоловіка на мотоциклі до кордону та показати подальший маршрут.

Сам організатор контролював переправлення, рухаючись неподалік автомобілем.

Прикордонники зупинили транспортні засоби та затримали всіх учасників. 32-річний чоловік заплатив за незаконний перетин кордону 10 тисяч доларів.

Організатора схеми затримали та повідомили йому про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон із Молдовою через Дністер.