В Украину вернули тела 503 погибших военных
Украина вернула на подконтрольную территорию тела 503 погибших военнослужащих.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Это защитники, воевавшие в Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.
Среди возвращенных защитников:
- 403 воина из Донецкого направления;
- 12 из Луганского направления;
- 57 из Запорожского направления.
Также из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.
Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, омбудсмена по правам человека, уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур и при содействии Международного Комитета Красного Креста.
Тела погибших воинов передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления личностей погибших.
Напомним, 29 ноября стало известно, что в Украину вернули из России тела 502 погибших защитников.