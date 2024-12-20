фото: t.me/Koord_shtab

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Это защитники, воевавшие в Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Среди возвращенных защитников:

403 воина из Донецкого направления;

12 из Луганского направления;

57 из Запорожского направления.

Также из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.

Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, омбудсмена по правам человека, уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур и при содействии Международного Комитета Красного Креста.

Тела погибших воинов передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления личностей погибших.

Напомним, 29 ноября стало известно, что в Украину вернули из России тела 502 погибших защитников.