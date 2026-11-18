Фото: Національна поліція

Аварія сталась 17 листопада близько 21:20 на автодорозі Н-10 між селами Лісний Хлібичин і Черемхів Коломийського району. На жаль, загинули двоє людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

41-річний водій мотоцикла Honda їхав у напрямку Чернівців. На заокругленій ділянці дороги він не впорався з керуванням, виїхав ліворуч за межі проїзної частини та зіткнувся з відбійником. Внаслідок ДТП і водій, і його 21-річний пасажир загинули на місці від отриманих травм.

"Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що у Рівненському районі до суду скерували справу 20-річного мотоцикліста, який спричинив ДТП із тяжкими наслідками. Унаслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка мотоцикла — дівчина отримала травми, небезпечні для життя.