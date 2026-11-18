Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) встановили низку обмежень під час взаємодії з громадянами

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Як повідомили у ГО, серед них — заборона на примусове затримання, вилучення мобільних телефонів і передавання фотографій документів через месенджери.

Згідно з оприлюдненим переліком, працівники ТЦК та СП мають дотримуватися п'яти ключових правил:

Не застосовувати примусове затримання. Працівники ТЦК не повинні самостійно примусово затримувати громадян. Не вилучати мобільні телефони. Заборонено забирати в людей засоби зв'язку. Не фотографувати документи для передавання через месенджери. Персональні документи не можна фотографувати й пересилати таким способом. Забезпечувати відеофіксацію. Взаємодія з громадянами має супроводжуватися відеозаписом у режимі 24/7. Спілкуватися толерантно та стримано. Працівники повинні дотримуватися коректного тону під час спілкування з громадянами.

Нагадаємо, раніше фахівці громадської організації розповіли про індексацію виплат для військових. Вона не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні.