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На Волині судили жінку, яка заявила про замінування церкви. Перед цим вона випила пляшку вина

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцижент стався у травні. Жінка випила пляшку вина та зателефонувала в поліцію: вона заявила про закладену вибухівку біля приміщення Успенської православної церкви в селі Кортеліси. Правоохоронці виїхали туди, але жодних небезпечних предметів там не знайшли.

На суді вона розповіла, що після пляшки вина вона вирішила зателефонувати та повідомити про замінування. Свій вчинок вона пояснила сп'янінням.

Суд призначив три роки позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік повідомив про мінування ТЦК. Проте правоохоронці не знайшли там небезпечних предметів. Псевдомінувальником виявився 53-річний чоловік. Він пояснив свою мотивацію тим, що був незадоволений діями працівників будівлі.