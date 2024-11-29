Україна повернула тіла 502 загиблих військових

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У п'ятницю, 29 листопада, стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 502 загиблих захисників

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"За результатами проведених репатріаційних заходів до України повернені тіла 502 полеглих Оборонців", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державі вдалося репатріювати 397 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку, 24 – на Луганському напрямку та 64 – на Запорізькому напрямку. Також вдалося повернути 17 тіл із моргів на території РФ.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, раніше, 8 листопада, в Україну повернули з РФ тіла 563 загиблих захисників.