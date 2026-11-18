Фото: НБУ

Національний банк ввів в обіг три нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень із серії "Ми сильні. Ми разом". Вони присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям

Про це повідомили в НБУ, передає RegioNews.

На зворотному боці кожної монети зображена мапа України з виділеною областю, якій вона присвячена. Аверс монет такий самий, як у звичайних обігових 10 гривень.

Монети виготовили зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Дизайн розробила художниця Олександра Кучинська, аверс і скульптуру виконав Володимир Дем’яненко.

Загалом Нацбанк планує поступово випустити в обіг по два мільйони монет кожного виду. Частину тиражу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет. Загалом виготовили 15 тисяч таких роликів.

У Нацбанку наголошують, що пам’ятні монети є законним платіжним засобом на території України. Ними можна розраховуватися нарівні зі звичайними монетами номіналом 10 гривень.

Серію "Ми сильні. Ми разом", присвячену єдності та територіальній цілісності України, Національний банк започаткував у грудні 2025 року.

Нагадаємо, цьогоріч влітку Національний банк 28 липня ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень – "Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні". У НБУ зазначили, що монета має увічнити пам’ять про військових і цивільних, чиї життя обірвалися через злочини Росії.