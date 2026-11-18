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На Чернігівщині правоохоронці викрили нелегальний нафтопереробний мінізавод, де без відповідних ліцензій виготовляли бензин і дизельне пальне для продажу в кількох регіонах України

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл незаконного виробництва нафтопродуктів – від постачання сировини та переробки до зберігання і продажу готового пального.

Для цього на території Чернігівської області облаштували спеціальний мінізавод із промисловим обладнанням. Його потужності дозволяли переробляти близько 30 тонн сирої нафти на добу.

Готову продукцію зберігали у спеціальних резервуарах, а перевозили вантажівками з цистернами. Надалі пальне продавали через мережу підприємств у Чернігівській, Київській та Полтавській областях.

Водночас фактичні обсяги виробництва та реалізації не відображали в бухгалтерській і податковій звітності. Це дозволяло приховувати незаконний обіг підакцизної продукції.

Слідство також встановило, що частина пального не відповідала вимогам якості. Його через посередників постачали на автозаправні станції, де ним, зокрема, заправляли транспорт, залучений до роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці провели 11 обшуків на виробничих потужностях, у місцях зберігання сировини та готової продукції, а також у транспорті.

Під час слідчих дій вилучили:

установку первинної переробки нафти;

28 резервуарів;

близько 59 тонн рідини з ознаками нафти;

59 тисяч літрів рідини з характерним запахом дизельного пального;

57 тисяч літрів рідини з ознаками некондиційного бензину;

60 тисяч літрів хімічної рідини;

два вантажні автомобілі з цистернами;

документацію та чорнові записи.

Загальна орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 42 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини незаконної діяльності та причетних до неї осіб.

Нагадаємо, на Черкащині правоохоронці викрили та ліквідували підпільне виробництво сигарет, потужність якого сягала 50 тисяч пачок на добу. Сімом учасникам групи повідомили про підозру.