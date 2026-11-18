У Запоріжжі внаслідок удару російського FPV-дрона постраждав чоловік
В середу, 18 листопада, російські війська атакували FPV-дроном Космічний район Запоріжжя
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Внаслідок удару дістав поранення 70-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Інформації про стан чоловіка наразі немає.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 692 удари по 55 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще 49 поранені.
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