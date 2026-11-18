Фото: ДСНС Рівнещини

У селі Голубне Березнівської громади на Рівненщині сталася пожежа в житловому будинку. Внаслідок загоряння травмувалися двоє людей – 70-річна жінка та 14-річний хлопчик

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 18 листопада о 8:13. На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи з Моквина та Березного.

Коли вогнеборці прибули, будинок уже був повністю охоплений полум'ям. Під час розвідки вони виявили всередині газовий балон і винесли його на безпечну відстань.

Пожежу вдалося ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню. Водночас полум'я знищило покрівлю та перекриття будинку.

Постраждалих доправили до Березнівської центральної міської лікарні. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Причину пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюють фахівці.

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