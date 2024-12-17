Після візиту до СБУ Юрій Бойко записав нове відео

скріншот із відео

Народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко записав відео з вибаченнями після виклику на допит до Служби безпеки України.

Про це він заявив у TikTok-відео, передає RegioNews.

"Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на перемогу, образили мої слова — я хочу перепросити. І сказати про те, що ми всі маємо бути об’єднані, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом та відкласти всі внутрішні розбіжності", — сказав Бойко.

Він закликав інших політиків "об’єднувати країну та людей" та "робити так, щоб швидше перемогли".

Бойко також заявив, що не хоче, аби Росія використовувала його слова для виправдання агресії, а главу РФ Володимира Путіна назвав воєнним злочинцем.

Нагадаємо, нещодавно Бойко оприлюднив ролик, де заявив про "радикалів", які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову й церкву.

Згодом Бойка викликали на допит до Служби безпеки, а у Верховній Раді підготували проєкт постанови про його відкликання з посади члена Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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