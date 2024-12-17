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17 грудня 2024, 15:40

На Харківщині засудили пенсіонерку, яка передавала росіянам координати ЗСУ

17 грудня 2024, 15:40
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фото: СБУ
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За ґрати відправили ворожу інформаторку, яка "зливала" розвіддані про місця базування Сил оборони на території Харківської області

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Засуджена – 64-річна мешканка Ізюмського району, прихильниця прокремлівської ідеології. Окупанти дистанційно залучили її до співпраці у березні цього року через Телеграм. Росіяни обіцяли жінці допомогу у виїзді на територію РФ, а також допомогу у лікуванні її онуки в одній з московських лікарень.

Взамін окупанти вимагали повідомляти їм інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ та місця дислокації військових формувань на одному з найгарячіших напрямків фронту – Лиманському.

На виконання ворожих завдань зловмисниця, яка добре зналася на місцевості, обходила територію населеного пункту і приховано фіксувала місця розміщення українських воїнів, кількість військової техніки і навіть запам'ятовувала позначки на військових машинах.

Також жінка випитувала потрібну інформацію у своїх односельців під виглядом побутових розмов. Вже вдома вона власноруч малювала карти-схеми місцевості, на яких позначала місця ЗСУ з прив'язкою до орієнтирів, та надсилала їх окупантам зі своїми коментарями.

СБУ затримала ворожу інформаторку у червні цього року у власному помешканні. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовував для комунікації з окупантами, власноручно намальовані карти місцевості з відповідними позначками, чорнові записи.

Суд визнав зловмисницю винною. Враховуючи похилий вік підсудної, їй призначили покарання в 6 років тюрми.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівника ТЕС, який коригував ракетні удари по Дніпру, засудили на 15 років.

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