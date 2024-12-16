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Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
16 грудня 2024, 13:30

Чому Бойко досі залишається в українській політиці

16 грудня 2024, 13:30
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Я бачу, що у кейсі з “появою Бойко” (який насправді ніколи і не зникав) весь акцент пішов на напрямок “посадити розстріляти покарати”
Я бачу, що у кейсі з “появою Бойко” (який насправді ніколи і не зникав) весь акцент пішов на напрямок “посадити розстріляти покарати”
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Але проблема в тому, що Бойко не тупий. Він знає на який запит відповідає.

Він давно не претендує ні на яку владу. Він претендує на свої 5-10-15%, які дозволяють йому зберігати вплив, займатися збереженням власних активів і активів партнерів (про розширення він давно не думає), а також убезпечуватися від тюрми політичним статусом.

При попередній владі він не сів (хоча, можливо, саме тоді був найпотужніший привід - з вишками Бойка, які в підсумку повісили на інших людей, кєк), бо був дуже "зручним” опонентом Петру Олексійовичу на другий тур. Тягнули як могли. Але вистрелив Зеленський. При теперішній владі він спочатку ніяк не заважав, бо був у тіні Медведчука. А зараз інколи і корисним буває, бо голосує коли зовсім треба.

Так от. Чи є в нього ті самі 5-10-15%? Та більш ніж є. Більше ніж 15%, я думаю. І ні, це не відкриті колаборанти. Це дуже строкатий спектр і людей старших поколінь, і тих саме "радянських людей”, які нікуди не поділися. І які навіть не вважають Путіна норм хлопцем, вони цю війну вважають ексцесом, в якому винні "обидві сторони”. Ну або звинувачують у всьому Захід. До речі, наші партнери норм так вкладаються, щоб повірити у це було простіше.

Потенційно ця аудиторія може стати навіть ширшою, якщо підключить більше консерватизму і євроскептицизму, і менше "радянщини”.

Тому Бойко чітко знає, за що він бореться. За патерналістичний електорат, з доволі опортуністичним поглядом за реальність. І Арестович знає, який виступив з подібними заявами. І Романенко. І Разумков, і Тимошенко, які очевидно зсуваються у той бік.

І грошей вони на свої проєкти знайдуть. Не Бойко, так хтось інший, менш дискредитований. І гроші під це точно знайдуться. У контрабандистів на кшталт багато разів згаданого мною Куршутова, забудовників і "бюджетних мародерів” на кшталт Столара, Шкіля, тєх рєшал, які зараз Тимошенко платять за тролінг білого фармацевтичного ринку чи когось ще. Навіть прямі російські гроші не потрібні.

Що з цим робити? Для тих, хто дуже хвилюється, що люди відкочуються у те електоральне поле, особливо для тих, хто систематично риє публічні вмиральні ями - припинити так робити. Ваша діяльність прямо веде до того, що люди, які вас читають чи слухають, шукають відповідей у запиті "аби не було війни” і "давайте повернемося у краще вчора”.

В усьому іншому - треба не заважати електоральному полю еволюціонувати і треба пропонувати конструктивні програми замість "вічної боротьби” (я не про війну зараз, а про вічний дискурс боротьби з власною державою). Бо люди від ней втомлюються. І колективний бойко знає що з цим робити.

політика партїї Юрій Бойко
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