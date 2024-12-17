У Москві прогримів вибух: ліквідували російського топ-генерала та його помічника

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Сьогодні вранці, 17 грудня, у Москві внаслідок вибуху загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кіріллов та його помічник

Слідчий комітет РФ підтвердив ліквідацію генерал-лейтенанта, якому напередодні СБУ заочно повідомила про підозру, повідомляє RegioNews

За наявними даними, вибух стався біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли росіяни заходили в під'їзд. Попередньо, здетонував вибуховий пристрій, закладений у самокат.

"Внаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кіріллов і його помічник", — повідомили в Слідкомі РФ.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України заочно оголосила підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову. Він відповідальний за застосування хімічної зброї проти ЗСУ.