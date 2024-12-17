08:40  17 грудня
У Москві прогримів вибух: ліквідували російського топ-генерала та його помічника
21:45  16 грудня
Укренерго: 17 грудня світло не вимикатимуть
13:51  16 грудня
Смерть хлопчика під час лікування зубів у Тернополі: лікарці оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2024, 08:40

У Москві прогримів вибух: ліквідували російського топ-генерала та його помічника

17 грудня 2024, 08:40
Читайте также на русском языке
фото: росЗМІ
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вранці, 17 грудня, у Москві внаслідок вибуху загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кіріллов та його помічник

Слідчий комітет РФ підтвердив ліквідацію генерал-лейтенанта, якому напередодні СБУ заочно повідомила про підозру, повідомляє RegioNews

За наявними даними, вибух стався біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли росіяни заходили в під'їзд. Попередньо, здетонував вибуховий пристрій, закладений у самокат.

"Внаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кіріллов і його помічник", — повідомили в Слідкомі РФ.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України заочно оголосила підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову. Він відповідальний за застосування хімічної зброї проти ЗСУ.

РФ війна підозра ліквідація СБУ вибух Москва Слідком Росії
Працівника ТЕС, який коригував ракетні удари по Дніпру, засудили на 15 років
17 грудня 2024, 00:35
Підозрюваного у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі взяли під варту
16 грудня 2024, 16:56
Російський генерал, відповідальний за застосування хімзброї проти ЗСУ, отримав підозру від СБУ
16 грудня 2024, 14:48
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
У Києві працює ППО: російський БпЛА рухається до центру столиці
17 грудня 2024, 09:58
Росіяни вбили жительку Херсонщини, поранені 5 цивільних
17 грудня 2024, 09:30
Окупанти атакували дронами дві громади Миколаївщини
17 грудня 2024, 09:15
РФ намагається приховати втрати північнокорейських солдатів, спалюючи обличчя загиблих, — Зеленський
17 грудня 2024, 09:05
Росіяни обстріляли Запорізьку область з авіації, РСЗВ та артилерії: є руйнування
17 грудня 2024, 08:22
ДТП із 7 загиблими біля Львова: водію та пасажиру BMW обрали запобіжні заходи
17 грудня 2024, 08:05
На Луганщині "Шквал" насипав росіянам біля Серебрянського лісу: відео
17 грудня 2024, 07:45
У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів
17 грудня 2024, 07:30
На Львівщині врятували коня, який застряг у болоті
17 грудня 2024, 07:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »