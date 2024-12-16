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Михайло Ткач журналіст info@regionews.ua
16 грудня 2024, 19:00

Бойку в контексті правоохоронної системи нічого не було і не буде

16 грудня 2024, 19:00
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Бойко. За відсутності хороших новин, коли поле зачищене об'єктивними і суб'єктивними обставинами і окрім міських божевільних, які публічно марять владним коритом (не зважаючи на те як це огидно виглядає) на електоральному небосхилі нікого нема - потрібен хтось, кого ненавидітимуть
Бойко. За відсутності хороших новин, коли поле зачищене об'єктивними і суб'єктивними обставинами і окрім міських божевільних, які публічно марять владним коритом (не зважаючи на те як це огидно виглядає) на електоральному небосхилі нікого нема - потрібен хтось, кого ненавидітимуть
фото: eadaily.com
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Тому, вважаю, Бойко і нагадав про себе. І тому Бойку в контексті правоохоронної системи нічого не було і не буде. Два комітети і три заяви. Інакше офіційна реакція була б іншою.

Це також очевидно як і те, що грузинський сценарій якимось планом С ворог може готувати і для України. Другим темпом внутрішньо атакуватимуть тил країни шляхом впливу на свідомість розчарованих, зневірених та втомлених.

Заміряючи градус, ретельно тримаючи руку на пульсі коливань суспільних настроїв, гойдаючи риторику від поміркованої до такої як от зараз - радикальної. І там, до речі, боротьба буде не менш запеклою ніж у проукраїнських діячів. Вони вже гризуться.

Вакуум, який неодмінно утвориться у разі коли і якщо війну зупинять, а вступ до вистражданих абревіатур демократичної стабільності і безпеки затримається у часі або не матиме осяжних і конкретних перспектив, може заповнити гібридний російський наратив про "свій шлях”, "свою мрію” і так далі.

Авжеж ніхто не буде залишати святе місце пустим. І якщо традиційно перестрашений Захід коливатиметься або відступить - крок вперед вкотре зроблять "миротворці" завчасно вгодовані для так званого російськомовного населення, ждунів та інших "незгодних”.

Відео Юрія Бойка - це форма, а не зміст. І оскільки спалахнуло навіть не дивлячись на те, що всі знали хто такий Бойко, де він і далі "працює" і яку має позицію, ця форма і надалі успішно використовуватиметься усіма зацікавленими сторонами. І тут і у москві. Можливо, ще когось дістануть із шафи, обтрусять, вдягнуть у вязаний светрик і посадять на фоні ікони. У Києві або у Відні.

Єдине, що відверто різануло з вуст Бойка: "всем оставаться живими!”.

Можливо, Юрій Анатолійович пропустив або не помітив, але живими всім залишатись вже не вийде.

І від 24.02.2022 країна була вимушена перейти у режим воєнного стану, який передбачає безальтернативний порядок - чим більше загарбників на нашій території загине або потрапить у полон - тим більше українців виживе.

заява ОПЗЖ Юрій Бойко відеозвернення
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