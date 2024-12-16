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16 грудня 2024, 11:45

Вибухи у Харкові біля відділів поліції: затримані двоє 15-річних підлітків

16 грудня 2024, 11:45
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фото: СБУ
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Правоохоронці затримали ще двох неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб підірвали вибухівки біля відділень поліції у двох районах Харкова

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня ці фігуранти підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах місто. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

СБУ викрила обох зловмисників "по гарячих слідах". Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців Харкова – хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку "легких" грошей.

Підлітки діяли окремо один від одного і кожен виконував "свій" теракт, але за інструкцією спільного куратора з РФ.

Так, для виконання "свого" завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема, щоб він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки.

Потім кожен з фігурантів самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

Також поруч з цими будівлями фігуранти приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів.

За наявними даними, через ці вибухи росіяни сподівалися посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні.

Затриманим повідомили про підозру. Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, вибух неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції у Холодногірському районі Харкова стався 9 грудня близько 16:30, а поблизу відділу поліції у Слобідському районі міста – 8 грудня близько 17:00.

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