У Харкові знешкодили російських агентів, які готували схрони для ворожих ДРГ

СБУ ліквідувала агентурну групу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка діяла в Харкові

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники облаштовували схованки з грошима та бойовими гранатами на околицях міста. Це мало створити резерв для інших агентів і диверсантів РФ, що планували підривну діяльність у регіоні.

За вказівками російської воєнної розвідки, тайники розміщували переважно в лісосмугах. Координати схованок зловмисники передавали своєму куратору через месенджери. Окрім цього, агенти збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони. Для цього вони обходили територію Харкова та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за координатами, які надходили від окупантів.

До складу групи входили двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу "Беркут" і дружина одного з них – всі жителі Харкова. Вони потрапили в поле зору російських спецслужб через колишнього "беркутівця", який втік до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення і почав співпрацювати з окупантами.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила та задокументувала злочини агентів. Усіх трьох зловмисників затримали в Харкові. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ГРУ та бойові гранати РГД-5.

Затриманим оголосили підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чергового агента спецслужб Росії, який коригував повітряні атаки ворога та вчиняв підпали в Україні. Агентом РФ виявився 22-річний бариста з Вінниці, він діяв у Київській та Вінницькій областях.