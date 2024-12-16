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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Правоохоронці зазначили, що саме він був відповідальний за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників..

За даними слідства, від початку повномасштабної агресії РФ було зафіксовано понад 4 800 випадків використання окупантами заборонених хімічних боєприпасів, зокрема гранат "К-1" із отруйними речовинами CS і CN.

"Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993", - повідомили в СБУ.

Там додали, що ці хімічні речовини уражають слизові оболонки, очі та дихальні шляхи, змушуючи військових залишати свої позиції під ворожим вогнем.

"Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони українських захисників", - пояснили в українському відомстві.

Також правоохоронці повідомили, що у шпиталі та медичні установи України було доправлено понад 2 000 поранених бійців ЗСУ із хімічними ураженнями.

За даними СБУ, окупанти скидають боєприпаси із дронів на найбільш напружених напрямках, прикриваючи свої дії щільним артилерійським вогнем.

Правоохоронці задокументували застосування цих боєприпасів РФ, передавши гранати та зразки ґрунту до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Після цього дві незалежні лабораторії цієї організації підтвердили факт використання заборонених речовин, що стало основою для підозри Кіріллову за статтею про воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою осіб.

Повідомляється, що наразі розслідування триває, аби задокументувати нові факти порушення міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили підозру російському генералу, який віддав наказ про удар по музею Сковороди.