На Курщине бойцы ССО ликвидировали 50 военных Северной Кореи
На днях воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ ликвидировали полсотни северокорейских военных в Курской области России. Также десятки солдат из Северной Кореи получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.
"В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47. Бои продолжаются", – говорится в сообщении.
Кроме того, за это время спецназовцы уничтожили на Курщине две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл.
Напомним, РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая их лица.
Ранее воины Сил спецопераций ВСУ показали ликвидацию взвода россиян в Курской области.
РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая лица погибших, - ЗеленскийВсе новости »
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