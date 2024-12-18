20:09  17 декабря
В Киевской области задержали мужчину, который обокрал военных в хостеле
21:02  17 декабря
Отключение света 18 декабря: Укрэнерго отменило ограничения для бытовых потребителей
19:13  17 декабря
В Одесской области во время уроков умер 10-классник
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2024, 03:05

На Курщине бойцы ССО ликвидировали 50 военных Северной Кореи

18 декабря 2024, 03:05
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

На днях воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ ликвидировали полсотни северокорейских военных в Курской области России. Также десятки солдат из Северной Кореи получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47. Бои продолжаются", – говорится в сообщении.

Кроме того, за это время спецназовцы уничтожили на Курщине две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл.

Напомним, РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая их лица.

Ранее воины Сил спецопераций ВСУ показали ликвидацию взвода россиян в Курской области.

РФ война спецоперация потери россиян ССО ВСУ Северная Корея бои в Курской области РФ Курская область
РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая лица погибших, - Зеленский
17 декабря 2024, 09:05
На Луганщине "Шквал" насыпал россиянам возле Серебрянского леса
17 декабря 2024, 07:45
В ВСУ посчитали потери россиян за неделю
17 декабря 2024, 02:15
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
На Житомирщине три женщины голодают в знак протеста против сокращения "чернобыльских" выплат
18 декабря 2024, 04:10
Хотел напугать автоматом: суд отправил под стражу стрелка, который ранил 4 юношей на Ровенщине
18 декабря 2024, 03:40
Избили, облили краской и подожгли: на Николаевщине будут судить троих мужчин за убийство односельчанина
18 декабря 2024, 02:13
Под Николаевом микроавтобус сбил женщину: потерпевшая скончалась
18 декабря 2024, 01:40
В Харьковской области 13-летняя девочка попала под поезд
18 декабря 2024, 01:11
Десятки погибших и раненых оккупантов: защитники Северска отразили массовый штурм российской пехоты
18 декабря 2024, 00:35
На Волыни мужчину приговорили к 15 годам за сексуальное насилие над 10-летней дочерью
18 декабря 2024, 00:11
В Винницкой области осудили настоятеля храма УПЦ МП, который поддерживал Россию
17 декабря 2024, 23:44
Россияне обстреляли автобус в Покровском районе, есть раненые
17 декабря 2024, 22:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »