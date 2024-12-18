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На днях воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ ликвидировали полсотни северокорейских военных в Курской области России. Также десятки солдат из Северной Кореи получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47. Бои продолжаются", – говорится в сообщении.

Кроме того, за это время спецназовцы уничтожили на Курщине две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл.

Напомним, РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая их лица.

Ранее воины Сил спецопераций ВСУ показали ликвидацию взвода россиян в Курской области.