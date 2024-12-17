У ЗСУ порахували втрати росіян за тиждень
За минулий тиждень, із 8 по 16 грудня, Сили оборони України знищили близько 9 070 російських окупантів, а також 1 060 одиниць озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 32 танки;
- 136 бойових броньованих машин;
- 70 артилерійських систем;
- три РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 433 одиниці автотехніки;
- 13 одиниць спецтехніки.
"Крім цього, наші захисники знищили 86 ворожих ракет та 285 БпЛА ОТР", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області, знищивши російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога.
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