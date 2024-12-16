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Рейнджери 4 полку та 8 полку Сил спецоперацій ЗСУ знищили взвод росіян на території Курської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ССО.

Зазначається, що взвод ворожої піхоти на трьох БТР-82 спробував взяти штурмом наші позиції на Курщині

"Всіх ворогів було знищено разом із технікою", – йдеться у повідомленні.

Оператори заздалегідь замінували територію та за підтримки злагоджених прямих дій, FPV-дронів та скидів з Mavicʼів успішно знищили противника. Декілька окупантів військовослужбовці ССО змусили здатися в полон, розповіли в ССО.

Нагадаємо, на Запоріжжі 14 грудня Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального.