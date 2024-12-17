РФ намагається приховати втрати північнокорейських солдатів, спалюючи обличчя загиблих, — Зеленський

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Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти України, а й намагається приховати втрати, спалюючи їхні обличчя

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він нагадав, що РФ намагалася тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Водночас будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити.

"А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, – зневаги до всього людяного", — йдеться в повідомленні.

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.



Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.



They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2024

Президент зауважив, що немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за Путіна.

"Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше. Це божевілля треба зупинити – зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, воїни Сил спецоперацій ЗСУ показали ліквідацію взводу росіян у Курській області.

Також повідомлялося, що за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 9 070 російських окупантів, а також 1 060 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.