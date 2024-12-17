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17 грудня 2024, 09:05

РФ намагається приховати втрати північнокорейських солдатів, спалюючи обличчя загиблих, — Зеленський

17 грудня 2024, 09:05
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скріншот із відео
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Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти України, а й намагається приховати втрати, спалюючи їхні обличчя

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він нагадав, що РФ намагалася тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Водночас будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити.

"А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, – зневаги до всього людяного", — йдеться в повідомленні.

Президент зауважив, що немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за Путіна.

"Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше. Це божевілля треба зупинити – зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, воїни Сил спецоперацій ЗСУ показали ліквідацію взводу росіян у Курській області.

Також повідомлялося, що за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 9 070 російських окупантів, а також 1 060 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

Україна РФ війна втрати втрати росіян Північна Корея Зеленський Володимир
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