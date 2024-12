РФ намагається приховати втрати північнокорейських солдатів, спалюючи обличчя загиблих, — Зеленський

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він нагадав, що РФ намагалася тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Водночас будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити.

"А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, – зневаги до всього людяного", — йдеться в повідомленні.

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.



Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.



They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8