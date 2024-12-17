В ВСУ посчитали потери россиян за неделю
За прошедшую неделю, с 8 по 16 декабря, Силы обороны Украины уничтожили около 9 070 российских оккупантов, а также 1 060 единиц вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:
- 32 танках;
- 136 боевых бронированных машинах;
- 70 артиллерийских системах;
- трех РСЗО;
- двух установках ПВО;
- 433 единицах автотехники;
- 13 единицах спецтехники.
"Помимо этого, наши защитники уничтожили 86 вражеских ракет и 285 БпЛА ОТР", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом, а также разрушив логистику врага.
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