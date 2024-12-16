14:42  16 грудня
На Миколаївщині 21-річна дівчина вбила викруткою свого батька
16:56  16 грудня
Підозрюваного у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі взяли під варту
13:51  16 грудня
Смерть хлопчика під час лікування зубів у Тернополі: лікарці оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2024, 18:25

Укренерго: 17 грудня світло не вимикатимуть

16 грудня 2024, 18:25
Читайте также на русском языке
фото: Укренерго
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 17 грудня, графіки погодинних відключень електроенергії в Україні не прогнозуються

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00", — йдеться в повідомленні.

Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо. Про можливі зміни Укренерго повідомить додатково.

Нагадаємо, з 16 грудня, в Україні запровадили нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.

Україна електрика електроенергія Укрэнерго енергетика світло
Нові графіки: в Укренерго розповіли, як відключатимуть світло 16 грудня
16 грудня 2024, 02:05
Більше світла з 16 грудня: у ДТЕК анонсували нові графіки відключень
15 грудня 2024, 15:00
Наслідки масованої атаки Росії для атомної енергетики України: у МАГАТЕ виступили з заявою
13 грудня 2024, 12:46
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Бойку в контексті правоохоронної системи нічого не було і не буде
16 грудня 2024, 19:00
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину дронами й артилерією: у важкому стані госпіталізували жінку
16 грудня 2024, 18:47
На Одещині за допомогою технологій на кордоні затримали 10 втікачів
16 грудня 2024, 18:32
Російські війська атакували безпілотником мешканця Херсона
16 грудня 2024, 18:05
Відпочинок "на папері": на Прикарпатті судитимуть турагентку, яка ошукала туристів на майже мільйон гривень
16 грудня 2024, 17:51
Без держави не обійшлось: бізнес назвав ключові проблеми 2024 року
16 грудня 2024, 17:45
Цигарки на 4,5 млн грн: на Одещині викрили мережу збуту контрафактної продукції
16 грудня 2024, 17:19
Підозрюваного у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі взяли під варту
16 грудня 2024, 16:56
На Миколаївщині в ДТП загинули дві людини, серед постраждалих – дитина
16 грудня 2024, 16:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »