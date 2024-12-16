Укренерго: 17 грудня світло не вимикатимуть

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У вівторок, 17 грудня, графіки погодинних відключень електроенергії в Україні не прогнозуються

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00", — йдеться в повідомленні.

Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо. Про можливі зміни Укренерго повідомить додатково.

Нагадаємо, з 16 грудня, в Україні запровадили нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.