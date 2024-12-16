Укрэнерго: 17 декабря свет выключать не будут
Во вторник, 17 декабря, графики почасовых отключений электроэнергии в Украине не прогнозируются
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
"Завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления не прогнозируется. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00", - говорится в сообщении.
Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию бережливо. О возможных изменениях Укрэнерго сообщит дополнительно.
Напомним, с 16 декабря, в Украине ввели новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.