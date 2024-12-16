Укрэнерго: 17 декабря свет выключать не будут

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Во вторник, 17 декабря, графики почасовых отключений электроэнергии в Украине не прогнозируются

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления не прогнозируется. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию бережливо. О возможных изменениях Укрэнерго сообщит дополнительно.

Напомним, с 16 декабря, в Украине ввели новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.