Наслідки масованої атаки Росії для атомної енергетики України: у МАГАТЕ виступили з заявою
Більшість блоків українських атомних електростанцій знизили потужність під час масованої ракетної атаки Росії 13 грудня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення МАГАТЕ.
Зокрема, як зазначається у повідомленні, 5 із 9 наявних в України енергоблоків атомних електростанцій знизили виробіток електроенергії.
Нагадаємо, вранці 13 грудня Росія здійснила масовану атаку по об'єктах енергетики. Були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Загалом Росія застосувала більше 90 ракет та близько 200 ударних дронів.
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