Нові графіки: в Укренерго розповіли, як відключатимуть світло 16 грудня

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Сьогодні, 16 грудня, почнуть діяти оновлені графіки відключень світла. Енергетики обмежуватимуть споживання для населення із 07:00 до 20:00

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною запровадження обмежень споживання є пошкодження енергообʼєктів внаслідок ракетно-дронових атак РФ у листопаді та грудні.

"Звертаємо увагу, що відзавтра (ред. – із 16 грудня) діятимуть нові графіки погодинних відключень. Стежте за повідомленнями на сторінках обленерго", — йдеться в повідомленні.

Так, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 12:00 – дві черги відключень;

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;

15:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;

19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть із 07:00 до 21:00.

Нагадаємо, з 16 грудня, в Україні запровадили нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією.