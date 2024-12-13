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13 декабря 2024, 20:42

Минобороны направило дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников для Сил обороны

13 декабря 2024, 20:42
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны увеличивает прямое финансирование бригад ВСУ, чтобы обеспечить их всем необходимым для выполнения боевых задач. Так, на закупку беспилотников выделили еще 1,1 млрд. грн.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.

"Сегодня дополнительно направляем 1,1 млрд грн подразделениям Вооруженных сил Украины на закупку беспилотников. Каждая бригада самостоятельно определит свои потребности и сможет закупить наиболее нуждающиеся на фронте дроны", — говорится в сообщении.

По словам министра, в декабре непосредственно военным частям из разных источников направлено 4,3 млрд. грн. За 11 месяцев такое прямое финансирование составило уже 27,2 млрд грн.

Отмечается, что за 10 месяцев Кабмин выделил 229 млрд. грн. на закупку военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, продукции оборонного назначения и продуктов питания для Сил безопасности и обороны.

"Благодарю правительство за слаженную работу и поддержку. Работаем как единая команда, чтобы наши воины имели все необходимое для защиты Украины", — резюмировал Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев Министерство обороны передало подразделениям ВСУ более 1,2 миллиона дронов разных типов. Речь идет о разведывательных, ударных и FPV-дронах-камикадзе.

война Минобороны ВСУ закупки дрон БПЛА Умеров Рустем беспилотники
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