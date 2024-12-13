ілюстративне фото: ДТЕК

У пʼятницю, 13 грудня, РФ здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

Були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок масованої атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Зазначається, що цього року це вже 12 масована атака на українську енергетику і 9 масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Нагадаємо, зранку 13 грудня російська армія запустила по Україні велику кількість ракет. Під ударом ворога енергетика по всій країні.

Через масовану атаку "Укренерго" збільшило обсяги відключення електроенергії.