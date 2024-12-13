Рятувальники показали, як ліквідували наслідки ракетної атаки на Львівщину
Сьогодні зранку російська окупаційна армія знову завдала масованого удару по енергооб'єктам України. Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки ворожого обстрілу регіону
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
На щастя, внаслідок російської атаки люди не постраждали.
"До робіт було залучено 130 рятувальників та 28 одиниць спеціальної техніки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у пʼятницю, 13 грудня, російські війська атакували об'єкти енергетики на Львівщині.
Також повідомлялося, що зранку 13 грудня російська армія запустила по Україні велику кількість ракет. Під ударом ворога енергетика по всій країні.
Через масовану атаку "Укренерго" збільшило обсяги відключення електроенергії.
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